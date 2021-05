John McClane y Rambo preparan su llegada a Call of Duty con el tráiler y los detalles del evento “Héroes de acción de los ’80″

Después de varios días de anticipación al respecto, Activision finalmente confirmó que Rambo y John McClane llegarán a Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Mobile y el modo multijugador de Call of Duty: Black Ops Cold War durante esta semana.

El personaje titular de Rambo y el protagonista de Duro de Matar se presentarán como parte de un evento llamado “Héroes de acción de los ’80″ y aunque estarán disponible por un tiempo limitado, llegarán de la mano de armas, mapas y otras características que buscarán deleitar a los fanáticos.

Particularmente, según explica Activison, Rambo estará disponible en las tiendas de Black Ops Cold War y Warzone desde este 19 de mayo y se presentará con un lote que incluirá al personaje como un nuevo operador junto a otros elementos como dos remates (uno con arco y flecha), tres proyectos de arma de leyenda, y un proyecto de cuchillo, entre otros.

Por su parte, John McClane estará disponible con el lote de Duro de Matar desde el mismo 19 de mayo en las tiendas de Black Ops Cold War y Warzone. El personaje interpretado por Bruce Willis estará incluido como un operador de leyenda y llegará de la mano de un remate, tres proyectos de arma de leyenda, un fusil táctico, dos subfusiles y un fusil de asalto, entre otros.

Pero aunque la posibilidad de jugar como Rambo o McClane seguramente será llamativa para varios fanáticos, quizás uno de los puntos más atractivos de esta nueva colaboración de Call of Duty es que el mapa llamado Verdansk también incorporará a lugares emblemáticos de esas franquicias como Nakatomi Plaza y campos de prisioneros inspirados en Rambo: First Blood Part II.

Si quieren comprender mejor la escala esta colaboración, el anuncio fue complementado con un tráiler que pueden ver aquí:

Rambo y John McClane estarán disponibles desde el 19 de mayo a las 9 PM. (hora del Pacífico) hasta el 18 de junio a las 9 PM (hora del Pacífico) en las tiendas de Black Ops Cold War y Warzone. Todo mientras que los jugadores también podrán acceder a los personajes y otras novedades de “Héroes de acción de los 80″ en Call of Duty: Mobile desde el 20 de mayo.