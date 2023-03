Jon Bernthal confirmó su regreso como The Punisher para Daredevil: Born Again

Por si quedaban dudas, Jon Bernthal confirmó que volverá a encarnar a Fran Castle/The Punisher en Daredevil: Born Again.

A través de Instagram y solo con una foto de la versión del personaje que interpretó en las series de Marvel-Netflix, Bernthal ratificó los reportes que a comienzos de esta semana destaparon que volvería a encarnar al anti-héroe en la nueva serie de Daredevil que está en desarrollo para Disney Plus.

Recuerden que Daredevil: Born Again será protagonizada por Charlie Cox como Matt Murdock/ Daredevily Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin, siguiendo sus apariciones en el MCU en She-Hulk, Spider-Man: No Way Home y Hawkeye respectivamente.

Pero aunque con esta noticia Bernthal es el tercer actor de Marvel-Netflix que confirma su llegada al MCU, el pasado martes también se reportó que Deborah Ann Woll (Karen Page) y Elden Henson (Foggy Nelson) no serán parte de esta nueva producción.

Daredevil: Born Again iniciará sus filmaciones este mes de marzo con miras a un estreno en 2024 a través de Disney Plus.