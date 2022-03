Jon Hamm recordó su fallida participación en The New Mutants

Aunque ha sido protagonista de un montón de fancast populares, hasta la fecha Jon Hamm no ha participado en ninguna película de superhéroes. Sin embargo, aunque es probable que su nombre siga dando vueltas entre los anhelos de los fanáticos, recientemente el actor recordó que esa situación pudo cambiar tiempo atrás de la mano de la franquicia de los X-Men.

En una entrevista con Yahoo! Entertainment, Hamm abordó los rumores sobre su participación en The New Mutants. Como recordarán, durante un punto de la producción de esa película se reportó que Hamm aparecería durante la escena post-créditos como nada más ni nada menos que Mister Sinister.

Pero, para bien o para mal, después de la compleja producción y el postergado lanzamiento de The New Mutants, el actor de Mad Men no fue parte del corte final de la película y su rol quedó como un rumor más.

Sin embargo, ahora el propio Hamm confirmó que efectivamente negoció para formar parte de esa apuesta. Pero no se ilusionen con que una escena del actor como Mister Sinister salga a la luz algún día porque lo primero que recalcó el intérprete es que no alcanzó a filmar nada.

“Nunca filmé nada. Recuerdo que tuve con una conversación con la gente. Soy un gran fan de los cómics, especialmente de los X-Men y Los Nuevos Mutantes, entonces me emocionó que me consideraran. Pero esas conversaciones ocurren y después la vida se entromete”, dijo el actor.

Después de un complicado camino, The New Mutants se estrenó en 2020 y marcó el fin definitivo de la franquicia de los X-Men amparada por Fox, por lo que un eventual papel de Hamm en el mundo de los mutantes ahora tendría que convertirse en algo de interés para Marvel Studios.

Así, aunque aún no hay nada oficial respecto a lo que esa división de Disney quiere hacer con los mutantes, Hamm aprovechó de aclarar que tampoco pudo formar parte de las películas de DC pese a que trabajó con Zack Snyder en Sucker Punch y ese director comandó la etapa de esa franquicia que arrancó con Man of Steel.

“Nunca hablé con (Snyder) sobre cosas de superhéroes. Creo que podría estar pasado para las mallas de Superman en estos días. Pero amo a Zack: es un tipo súper talentoso y un hombre encantador”, sentenció el actor.