Joven logró comprar una Nintendo Switch después de reciclar casi 500 kilos de latas

Durante el fin de semana recién pasado comenzó a circular a través de redes sociales una notable historia vinculada a la Nintendo Switch.

Resulta que días atrás una usuaria de Instagram identificada como Claudia compartió una publicación para contar que su hermano, Benjamín, consiguió adquirir una Nintendo Switch después de reciclar casi 500 kilos de latas.

Benjamín habría dedicado 9 meses a juntar y reciclar latas hasta que, después de vender 495.13 kilos, consiguió su objetivo y con el dinero recaudado pudo comprar una Nintendo Switch con nada más ni nada menos que una copia de The Legend of Zelda Breath of Wild.

El logro de Benamín no tardó en viralizarse a través de redes sociales e incluso Lo Prado, la comuna donde vive el joven, compartió su historia.

Pese a que la Nintendo Switch lleva varios años en el mercado, la consola aún sigue siendo muy demandada y costosa, por lo que para muchas personas todavía es difícil tener este dispositivo. En ese sentido, la historia de Benjamin no deja de ser llamativa ya que el joven no solo encontró una forma de financiar la consola, sino que también lo hizo de la mano de una alternativa sustentable para el planeta como el reciclaje.