Jugadores de Call of Duty: Warzone están desactivando el crossplay en sus consolas para evitar a los tramposos de PC

De un tiempo a esta parte la trampa se ha convertido en un importante problema para los jugadores de Call of Duty. Y es que según reporta Eurogamer los jugadores e Warzone y Modern Warfare incluso han tenido que optar por desactivar el crossplay en los juegos para escapar de los jugadores de PC que hace trampa sobretodo en el battle royale.

Por supuesto, el crossplay es una característica que siempre es bienvenida por los jugadores ya que a muchos les permite jugar con sus amigos sin importar que plataforma estén usando para acceder al título. Sin embargo, en el caso de Call of Duty esto se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza porque ha dado pie a que un montón de tramposos simplemente le quiten la diversión al juego.

Particularmente a través de plataformas como Reddit, los jugadores se han quejado de que algunos rivales están usando trampa para realizar movimientos prohibidos en el juego como golpear automáticamente a sus enemigos en la cabeza o disparar a través de las paredes.

En ese sentido, pese a que comienzos de esta semana Infinity Ward dijo que había castigado a más de 70 mil jugadores de Warzone alrededor del mundo por hacer trampa, el problema aún persiste.

Así, muchos jugadores han optado por desactivar el crossplay para así evitar enfrentarse a jugadores de PC, quienes son apuntados como los responsables de estas trampas.

No obstante, esto obviamente pone un obstáculo a la hora comenzar a jugar y no es escenario ideal disfrutar de ningún título ya que puede provocar prolongadas esperas. Pero por el momento sería la única solución al problema, ya que Infinity Ward no ha anunciado medidas concretas al respecto más allá del tweet anterior que prometía que un “tolerancia cero” con los tramposos.