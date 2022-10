Keanu Reeves podría dirigir la adaptación de su cómic BRZRKR

Keanu Reeves es conocido principalmente por su trabajo frente a la cámara, pero el famoso actor podría volver a incursionar en el mundo de la dirección para la adaptación de BRZRKR, el cómic de Boom Studios! que creó junto a Matt Kindt y Ron Garney.

Pese a que aún no habría una decisión definitiva al respecto, durante una reciente entrevista con el portal Collider el actor planteó que estaría considerando asumir la dirección de la película de BRZRKR que está en desarrollo para Netflix.

Reeves comenzó explicando que aún no lee el guión de Mattson Tomlin (The Batman) para la película. No obstante, aunque aún sería muy pronto pensar en un director, eventualmente él mismo podría asumir esa tarea.

“Sé que es mucho trabajo, pero nació la película que dirigí, Man of Tai Chi, me convertí en el director porque era parte del proceso de escritura y no quería entregarla. Yo estaba como, oh, está bien. Tengo que dirigir esto. Todavía no estoy allí en ‘BRZRKR’. Tengo que leer el guión, pero también me interesa tener un colaborador y lo que podría aportar”, comentó el actor.

La película de BRZRKR aún no tiene una fecha de estreno, pero no es la única adaptación que Netflix está planeando para ese título y también hay un proyecto para una serie animada.