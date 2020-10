Kelly Marie Tran interpreta a la próxima heroína de Disney en el tráiler de Raya y el último dragón

Disney dio a conocer el primer tráiler de Raya y el último dragón, su próxima película animada que todavía pretende estrenarse en cines durante el próximo año.

Raya y el último dragón es una película que girará en torno a una joven llamada Raya quien, luego de un arduo entrenamiento, debe encontrar al último dragón en existencia para unir a su pueblo. Pero claro, la misión de Raya no será sencilla y la sinopsis revelada de Disney adelanta que deberá enfrentarse a un villano llamado Druun.

Si bien el villano aparentemente no figura en el adelanto, el resto de la propuesta de Raya y el último dragón queda clara en el teaser tráiler que pueden ver a continuación:

Esta nueva película animada de Disney es dirigida por Don Hall (Big Hero 6) y Carlos López Estrada (Summertime), y contará con Kelly Marie Tran (Star Wars: The Last Jedi, Star Wars: The Rise of Skywalker) como el personaje titular.

“Ella es alguien que técnicamente es una princesa, pero creo que lo que es realmente genial de este proyecto, sobre este personaje específicamente, es que todos están tratando de cambiar la narrativa sobre lo que significa ser una princesa”, comentó Tran sobre Raya a EW. “Raya es totalmente una guerrera. Cuando era niña, estaba emocionada de conseguir su espada. Y ella crece para ser una guerrera realmente ruda, valiente y realmente puede cuidar de sí misma”.

Disney aún pretende estrenar a Raya y el último dragón el próximo 12 de marzo de 2021 en los cines de Estados Unidos, pero evidentemente esos planes podrían cambios de acuerdo a la pandemia.