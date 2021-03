Khara denunció que ya existen versiones piratas de Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time y advirtió que tomará medidas contra los responsables

Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time finalmente logró estrenarse durante esta semana en Japón. Sin embargo, aunque la película consiguió buenas cifras de recaudación para sus responsables, recientemente el estudio Khara advirtió que la última entrega del Rebuild of Evangelion ya fue pirateada.

Mediante una declaración en su sitio web, el estudio de animación denunció que algunos momentos de Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time están disponibles de manera ilegal en internet y destacó que quienes decidan grabar la película en el cine para compartirla en redes sociales están atentando contra la “Ley de prevención del voyeurismo de películas” de Japón.

“Puede ver un video pirata de la parte principal de Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time que se está circulando actualmente en la red. El acto de grabar una película en un cine es un delito según la ‘Ley de prevención del voyeurismo de películas’. Además, subir la parte principal de la película a YouTube, Twitter, Facebook, etc. es una infracción de derechos de autor”, dice la declaración de la compañía (vía Comicbook). “La infracción de los derechos de autor en violación de la ‘Ley de prevención de voyeurismo de películas’ y la ‘Ley de derechos de autor’ pueden resultar en encarcelamiento por 10 años, una multa de hasta 10 millones de yenes, o ambas”.

Khara continuó su declaración anunciando que no se quedará de brazos cruzados ante esta situación y emprenderá acciones contra los responsables.

“Tomaremos medidas estrictas contra tales actos. En cuanto al caso de voyerismo ocurrido en julio de 2018, al sospechoso ya se le enviaron documentos. En cuanto al daño causado por el voyerismo esta vez, también estamos discutiendo con Toho y Toei, que están distribuyendo este trabajo conjuntamente con nosotros, y están procediendo con contramedidas”, sentenció el estudio.

De acuerdo a Anime New Network, el caso de piratería de 2018 mencionado por Khara ocurrió en julio de ese año e implica a sujetos que fueron arrestados o acusados por la “Ley de prevención de voyeurismo de películas” por grabar en cines a entregas como Space Battleship Yamato Resurrection (2010), Mobile Suit Gundam 00 the Movie: A Wakening of the Trailblazer (2011), Magical Girl Lyrical Nanoha the Movie 2nd A’s (2012) y The Wind Rises (2014).

Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time se estrenó el pasado 8 de marzo en Japón después de varios retrasos debido a la pandemia, pero a estas alturas aún no existe claridad respecto a cómo se podrá ver a esta película de manera legal en otros territorios.