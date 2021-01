La confesión de Ben Affleck: “Mis días de Armageddon quedaron atrás”

Como parte de una conversación con Sacha Baron Cohen en la serie Actors on Actors de Variety, Ben Affleck dejó en claro que ya no elige sus roles en base al atractivo económico que poseen.

Si bien en el pasado fue parte de películas como Armageddon y Pearl Harbor, que fueron blockbusters en toda regla, e impulsaron su carrera para sustentarlo como estrella tras sus inicios más ligados al cine independiente, su norte ahora es otro.

“En este punto de mi carrera, ya soy un poco mayor. Tengo 48 años, así que no sé cuánto tiempo más voy a poder ser ‘el tipo que ya no tiene 25 años’. Pero hay roles más interesantes. Las personas con las que te puedes identificar son más interesantes para mí, porque ya no tengo la capacidad de hacer algo aunque me aburra a la mitad y lo odie”, explicó Affleck.

“Simplemente, no puedo hacerlo. No vale la pena estar lejos de mis hijos. Si voy a viajar, será mejor que haya algo realmente satisfactorio que pueda creer que verán en algún momento.... con suerte. Aunque mis hijos dicen: ‘Papá, no queremos ver tus películas’“, agregó.

Tomando como ejemplo su más reciente película, el drama “The Way Back“ en el que interpretó a un entrenador de básquetbol con problemas con el alcohol, Affleck también valoró que la producción lograse encontrarse con una audiencia a pesar de los problemas generados durante la pandemia.

“Hubo una audiencia cautiva de personas que de repente están en casa y creo que más personas la vieron que las que hubieran ido al cine”, explicó el actor. “Creo que tienes que sopesarñp. Por ahora la línea es borrosa y solo busco hacer cosas que sean personalmente gratificantes. Creo que mis días de Armagedón han quedado atrás”, finalizó.

Armageddon fue la película que más dinero recaudó en 1998 a nivel mundial, lo que dio pie a proyectos como Pearl Harbor, la sexta más vista de 2001. Pero su carrera comenzó a estancarse una vez que protagonizó Daredevil, una película que no funcionó ni con la crítica ni con la audiencia, quedando en el lugar número 29 de la recaudación de 2003.

En el camino fue parte del desastres de Gigli, protagonizó Paycheck de John Woo y solo recibió elogios por el drama Hollywoodland de 2006, en el que tuvo que interpretar a George Reeves, el Superman televisivo de 1950.

Su carrera comenzó a despegar nuevamente una vez que comenzó su trabajo como director con Gone Baby Gone, a lo que le siguieron The Town y Argo, película que ganó el Oscar a mejor película. A ello también se agrega la colaboración con David Fincher en Gone Girl.

Su película más exitosa a la fecha es Batman v. Superman, que recaudó $872 millones alrededor del mundo, aunque solo fue la séptima más vista de 2016.