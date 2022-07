La cuarta temporada de The Boys comenzará sus filmaciones en agosto según Karl Urban

Todavía queda un episodio para que finalice la tercera temporada de The Boys, pero si ustedes son de esas personas que nunca sienten que es suficiente de la serie tenemos una buena noticia para ustedes.

Recientemente Karl Urban, el actor detrás de Billy Butcher, habló con el portal Collider y contó que la cuarta temporada de The Boys comenzará sus filmaciones en agosto de este año.

“Sí, creo que comenzamos el 22 de agosto. Vamos a comenzar la cuarta temporada. Así que estoy volviendo a encender mi Butcher y no puedo esperar”, dijo Urban. “Es una pandilla divertida con la que jugar, trabajamos duro y jugamos duro, y no puedo esperar a ver a dónde llevan a los personajes desde donde los dejamos al final de esta temporada”.

Obviamente, con un episodio pendiente para que termine la tercera temporada, todavía no sabemos qué escenario esperará a los personajes en el cuarto ciclo. No obstante, Amazon ratificó sus planes para esa entrega tiempo atrás y esta pronta fecha de rodaje podría indicar que la espera por más de The Boys no sería tan extensa.

El final de la tercera temporada de The Boys se presentará este viernes mediante Amazon Prime Video.