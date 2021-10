La directora de The Marvels cree que el Capitán América es culpable del chasquido de Thanos en Avengers: Infinity War

Después del estreno de Avengers: Infinity War no fueron pocos los fanáticos que se dedicaron a sobrellevar la espera por Avengers: Endgame desmenuzando a esa película y tratando de identificar a los héroes “responsables” del chasquido de Thanos. Pero aunque durante un buen tiempo algunas personas apuntaron contra Star-Lord por su reacción al enterarse de la muerte de Gamora, Nia DaCosta tiene en mente a otro responsable del chasquido de Thanos.

En una reciente entrevista con Inverse la directora que comendará The Marvels fue consultada respecto a su visión de los superhéroes y en particular respondió a un comentario sobre que “los superhéroes son a menudo mártires involuntarios” señalando que, a su juicio, el Capitán América sería culpable del chasquido que hizo desaparecer a la mitad del MCU por 5 años.

“Algo que me gusta decir un poco con frivolidad sobre el Capitán América es que el chasquido es culpa suya porque estaba tratando de hacer todo lo posible, tratando de hacer lo correcto”, señaló DaCosta. “Hay un mundo en el que es un villano porque, al final del día, debería haber sacrificado a Visión. Eligió la vida de un robot, aunque sintiente, sobre literalmente todo el universo. Hay una especie de antihéroe en eso si quieres mirarlo a través de esa lente”.

Si bien obviamente Thanos es el único responsable del chasquido de Thanos, el punto de la directora de la secuela de Capitana Marvel no es uno insospechado ya que básicamente cuestiona la decisión de Steve Rogers de privilegiar la vida de Visión (quién estaba dispuesto a sacrificarse) por sobre el resto del universo y, como han señalado varias personas, otros personajes como los soldados de Wakanda y habitantes de otros planetas que murieron tratando de detener al Titán Loco.

Pero claro como todo esto es una ficción probablemente cada quién tendrá sus argumentos en contra y a favor de la responsabilidad de Steve Rogers en el chasquido. Y, si los eventos de The Falcon and the Winter Soldier son un indicador, parece que más allá de sus eventuales responsabilidades Rogers finalmente quedó como un héroe para los habitantes del MCU.