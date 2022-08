La guionista de She-Hulk explicó por qué decidieron cambiar la historia de origen de Jennifer Walters en la serie

[Esta nota incluye spoilers sobre el primer episodio de She-Hulk: Attorney at Law]

A lo largo de su historia Marvel Studios no ha dudado en cambiar elementos de los cómics para que calcen mejor con su propuesta cinematográfica e interconectada. Así sucedió con los poderes de Kamala Khan en la reciente serie de Ms. Marvel y también pasó con la historia de origen de Jennifer Walters en She-Hulk.

Si bien en los cómics Jennifer Walters se convierte en She-Hulk después de que su primo, Bruce Banner/Hulk, se ve obligado a realizarle una desesperada transfusión de sangre después de que Jen fuese atacada por un criminal vinculado a un caso que estaba investigando, el primer episodio de la nueva serie de Marvel Studios estableció otra historia.

Concretamente en el MCU la historia de She-Hulk comenzó por un accidente de auto provocado por una nave de Sakaar y que aparentemente no tendría nada que ver con Jennifer. Todo mientras que la abogada recibió la sangre de Hulk por accidente y no por una decisión de su primo.

En ese sentido, la guionista principal de She-Hulk, Jessica Gao, explicó que aquel cambio se planteó desde el principio para la serie y habría estado muy vinculado a la historia de Bruce Banner en el MCU.

“Bueno, hay varios factores (en el cambio de la historia de origen de She-Hulk)”, le explicó Gao a Gizmodo. “Primero, los jefes de Marvel específicamente no querían que fuera el golpe de la mafia. Simplemente no parecía que encajara con todo”.

“Pero para mí, después de haber visto a este Bruce Banner, este Hulk, a través de todos los años y todas las diferentes películas de MCU, sentí que lo vimos realmente torturado por esto. Esto no era un regalo. Realmente lo vio como una maldición. Lo obligó a no tener ninguna relación. Pasó varios años, realmente, realmente torturado por eso y no lo veía como algo bueno. Y le tomó tiempo llegar a un lugar donde pudiese aceptarlo y aprender a vivir con eso. Entonces, para mí, no tenía sentido que ese tipo le diera voluntariamente esta maldición a alguien que le importa. Su prima, a quien realmente ama. Simplemente no parecía correcto y fiel al personaje y no tenía sentido para mí. Así que no quería hacer eso”, añadió.

The Savage She-Hulk #1 (1979)

Por lo tanto, con la idea de la mafia y la transfusión voluntaria de sangre fuera de la mesa, eventualmente se llegó a la historia que se plasmó en el primer episodio de She-Hulk ya que el equipo creativo también quería iniciar rápido la historia.

“Desde un ángulo práctico, solo necesitábamos poder comenzar la historia del origen muy rápidamente”, continuó la guionista. “No quería tener que pasar media hora estableciendo algo. Si haces un golpe de la mafia es como: ‘Bueno, ¿entonces por qué? ¿Qué pasó?’ Vayamos al meollo de todo. Y también la naturaleza de convertirlo en un accidente quita mucha presión de la culpa que Bruce sentiría al haberle dado esto a Jennifer porque, en el programa, realmente vemos cómo ella lucha con eso y cómo ella también, como él, realmente no lo ve como un regalo al principio. Así que creo que eso realmente cambiaría su dinámica si él fuera completamente responsable y tomara la decisión por ella”.

She-Hulk continuará presentando sus episodios semanalmente en Disney Plus, pero la serie todavía no asegura su continuidad con una segunda temporada.