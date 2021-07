La nueva película de Duro de Matar con Bruce Willis está muerta

La idea de una nueva película de Duro de Matar no es buena. Desde hace más de cinco años se venía hablando de una precuela que presentaría los primeros días de John McClane como oficial de policía. Al mismo tiempo, Bruce Willis también participaría en escenas situadas en el presente.

Pero esa idea, que iba a dar pie a una producción dirigida por Len Wiseman (Underworld, Duro de Matar 4), finalmente está muerta. Tanto como los intentos de sus desarrolladores para comparar el foco de la precuela/secuela con lo que fue “El Padrino 2″.

En última instancia, el productor Lorenzo di Bonaventura reveló que la producción simplemente no se va a concretar. “Lo que era interesante de nuestra idea era que permitía conocer a un joven John McClane y utilizar a Bruce. Era realmente interesante de una forma, ya que podrías ver ambas versiones de él”, explicó el productor a Polygon.

Aunque no se dan razones, tengan en cuenta que Duro de Matar es parte del grupo de marcas que cambiaron de manos con la venta de 20th Century Fox a Disney.

Al mismo tiempo, el escenario de la saga de McClane no era el mejor. La última película, A Good Day to Die Hard, tuvo una buena recepción en la taquilla, pero sus resultados narrativos dejaron mucho que desear. De hecho, un sector no menor de la crítica la tildó como una basura que no era digna de la saga.