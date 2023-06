La película Resident Evil: The Umbrella Chronicles estaría basada en Resident Evil: Zero

Hace tan sólo unos días es que se conoció que la película Resident Evil: Welcome to Raccoon City podría tener en camino una secuela que por el momento sería conocida como Resident Evil: The Umbrella Chronicles. Ahora, es que ha surgido un reporte que apunta a que esta película podría ser una adaptación del videojuego Resident Evil Zero.

Cabe recordar que el videojuego nos traslada hasta un día antes del famoso incidente de la mansión (Resident Evil 1) y desemboca directamente en esos acontecimientos, cuando se informa de unos misteriosos asesinatos en las afueras de la ciudad.

La sinopsis apunta que...

“En el año 1998, el Departamento de Policía de Raccoon City envió a su unidad de élite S.T.A.R.S. Equipo Bravo para investigar una serie de extraños asesinatos en las afueras de la ciudad.

Mientras está en ruta, el helicóptero del equipo se ve obligado a realizar un aterrizaje de emergencia debido a una falla repentina del motor. El equipo partió del lugar del accidente solo para descubrir que el bosque donde aterrizaron escondía un vehículo militar volcado, soldados muertos y órdenes para el transporte de Billy Coen, un prisionero que había sido condenado a muerte.

Mientras el equipo continúa su búsqueda en el área, la miembro novata Rebecca Chambers descubre un tren de pasajeros. Al no ver señales de vida, sube a bordo...”

De acuerdo a los reportes, la película estaría siendo desarrollada por Raccoon HG Film Productions, misma productora que estuvo detrás de la película de 2021.

Por el momento desde Sony no han confirmado esta nueva película.