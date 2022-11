La propuesta tras Welcome to Derry, la precuela de It que llegará a HBO Max

La dupla compuesta por Brad Caleb Kane (Tokyo Vice) y Jason Fuchs (Wonder Woman), quien fue coproductor de It: Chapter Two, se encargarán de sacar adelante una serie de televisión llamada “Welcome To Derry” (Bienvenidos a Derry).

Y tal como su nombre lo indica, su propuesta volverá al pueblo en donde se concretan las andanzas del payaso Pennywise para concretar una precuela de la saga escrita por Stephen King que estará situada en el mismo mundo que el de las películas de Andy Muschetti. Es decir, veremos historias situadas antes de que el demonio tenga que lidiar con el Club de los Perdedores.

Con una presentación prevista para el streaming HBO Max, o como sea que se llame la plataforma que la sucederá tras los cambios de Warner Bros Discovery, la jefa de producción original del streaming, Sarah Aubrey, abordó el trabajo que tienen para un proyecto que definen como “demente” y “aterrorizador”.

“Hemos estado trabajando muy de cerca con Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, Andy Muschietti y Barbara Muschietti. Están tan metidos en esta mitología, tienen un manejo tan firme de la narración de estos personajes y también en los sustos dementes que están poniendo en las cosas”, dijo la presidenta de originales de HBO Max.

“A veces estoy como: ‘¿Qué les pasa?’ Son formas salvajes que se les ocurren para aterrorizarnos. Muy pronto escucharán más concretamente sobre ese desarrollo. Andy está muy involucrado en cada parte de esto, por lo que esa es la verdadera receta para el éxito y para deleitar a los fans”, finalizó.

El proyecto por ahora no tiene fecha de lanzamiento, pero Andy Muschietti se encargará de dirigir el piloto y escribir su historia junto a su hermana Bárbara y Jason Fuchs.