La recaudación de Avatar: The Way of the Water la enfila a superar a Top Gun: Maverick en el corto plazo

Los números de Avatar: The Way of the Water están eliminando las dudas que estableció James Cameron al plantear que la costosa secuela debía recaudar el suficiente dinero como para justificar el extenso plan de secuelas que tienen por delante.

En primer lugar, el portal BoxOfficeMojo planteó que la película mantuvo los números de la semana pasada y logró un sólido tercer fin de semana en Estados Unidos al recaudar $64.4 millones de dólares. Solo otras tres películas han tenido mejores cifras en su tercer fin de semana.

Lo anterior implica que la película de Cameron ya ha recaudado más de $444 millones de dólares en el mercado doméstico, teniendo mejores números que los que logró Top Gun: Maverick durante sus tres primeros fines de semana.

Al mismo tiempo, la recaudación internacional creció en un 4%, llevando el total acumulado a nivel mundial hasta los $1.397 millones de dólares. Esa línea se estima como el punto en el que la película comenzará a recuperar su inversión, por lo que el futuro solo implican ganancias que justifiquen a las costosas secuelas dirigidas por James Cameron.

Adicionalmente, ya se estima que Avatar: The Way of the Water superó los números de Black Panther: Wakanda Forever en Estados Unidos y se espera que en los próximos días supere los números totales de Top Gun: Maverick ($1.490 millones de dólares) para instalarse con facilidad como la película más exitosa de 2022.

De ahí que por ahora se espera que The Way of the Water supere los $2 mil millones, especialmente considerando que la cartelera no le pondrá mayor competencia hasta mediados de febrero, momento en que arribará la próxima película de Ant-Man.