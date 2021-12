La reseña de Hideo Kojima sobre The Matrix Resurrections: “una película excepcionalmente ambiciosa que regresa a las raíces de The Matrix”

Considerando que ya se realizaron las funciones de presenta de The Matrix Resurrections, durante los próximos días comenzarán a ver reseñas y comentarios sobre la nueva entrega de la saga de Neo y Trinity. Pero, si son fanáticos de los videojuegos, probablemente esta será una de las revisiones de The Matrix 4 que llamará más su atención.

Según recoge Anime News Network, tras una función de The Matrix Resurrections en Japón el responsable de Metal Gear Solid y Death Stranding, Hideo Kojima, entregó su opinión sobre la cinta dirigida por Lana Wachowski.

“Esta película no es una secuela. Tampoco es un remake ni una precuela. Es una película excepcionalmente ambiciosa que regresa a las raíces de The Matrix, que fue una ciencia ficción monumental que desdibujó las líneas entre la realidad y la ficción (’la Matrix’)”, señaló Kojima. “Resurrections no solo conecta los mundos real y Matrix, sino que además se vincula con la capa metatextual de la trilogía Matrix”.

“¿Eliges la pastilla roja o la pastilla azul? A través de la elección definitiva del salvador, verán la verdadera intención de Lana Wachowski detrás de dirigir una película de Matrix ‘moderna’”, concluyó el creador de videojuegos.

Pero Kojima no fue la única figura que habló sobre The Matrix Resurrections y desde el mundo del anime Mamoru Oshii, el director de Ghost in the Shell, también se refirió a esta nueva cinta protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

“Pensé que era un regreso a las raíces de Matrix. Es lo más cercano al principio de placer al que aspiraban las Wachowski en la primera película. También me sorprendió cómo el estilo de filmación no ha cambiado. La razón por la que ‘esos dos’ absolutamente están allí también fue representada muy a fondo. Si Keanu Reeves o Carrie-Anne Moss estuvieran ausentes, se habría derrumbado”, dijo Oshii. “Para todos los que alguna vez quisieron ver a Keanu y Carrie en otra película de Matrix, esta película es sin duda para ustedes”.

Para que puedan contrastar sus opiniones con Kojima y Oshii, The Matrix Resurrections se estrenará este 22 de diciembre.