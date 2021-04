La serie de Paper Girls encontró a sus protagonistas

Ya han pasado varios meses desde que recibimos actualizaciones sobre el desarrollo de la serie basada en Paper Girls, sin embargo, el proyecto ha seguido avanzando y durante este lunes se reveló que Amazon Studios, Legendary TV y Plan B ya escogieron a las actrices que tendrán la misión de protagonizar la adaptación del cómic de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang.

De acuerdo a Deadline, Sofia Rosinsky (Fast Layne), Camryn Jones (Cherish the Day), Riley Lai Nelet (Altered Carbon) y Fina Strazza (A Christmas Melody) interpretarán a las protagonistas de la serie de Paper Girls.

Rosinsky será Mac Coyle, quien para los efectos de la serie es descrita como una niña católica de clase trabajadora que es la primera repartidora de periódicos en Stony Stream que no es un niño.

“Mac heredó la ruta del diario de su hermano mayor, alguien por quien tiene una lealtad y un amor inquebrantables...aunque podría ser el lugar equivocado para ponerlas”, sostiene la descripción del personaje. “Sin embargo, la dureza de Mac no es un acto, tiene una lengua afilada y puños más rápidos. Pero, como la mayoría de los matones, Mac quizás esté ocultando un profundo pozo de inseguridad. Por lo general, solitaria por elección, los eventos conspiran para elegir a Mac como la líder improbable de nuestras Paper Girls en el Hell Day 1988″.

Por su parte, Jones será Tiffany Quilkin,“la hija única de padres de raza mixta y orientados al éxito, tiene grandes planes para su futuro y no tiene intención de verlos descarrilados. Si bien a veces está dispuesta a mejorar la verdad cuando se encuentra en una situación difícil, no se puede negar que Tiffany es muy inteligente. Ella cuenta con un conocimiento enciclopédico de la cultura pop, un amor por los dispositivos y la tecnología”.

Lai Nelet dará vida Erin Tieng, quien es presentará como “una hija obediente, hermana y empleada de periódico recién acuñada, Erin a menudo se siente atrapada entre mundos. Por un lado, es una inmigrante bilingüe con profundas raíces chinas, por el otro, es una niña totalmente estadounidense al borde de su adolescencia que desea desesperadamente la vida perfecta de televisión que a menudo ve representada en la cultura occidental alrededor de ella”.

Finalmente, Strazza interpretará a KJ Brandman “una de las pocas chicas judías en Stony Stream y proviene de la familia más rica de la ciudad, dos cosas que nadie la dejará olvidar. Quizás solo cuando juega al hockey sobre césped se siente realmente vista, una imagen que entra en conflicto con los deseos de su madre para ella. KJ es cautelosa, sensible y, por debajo de su apariencia, emocionalmente agitada. No necesita el trabajo de entrega de diarios, pero la hace sentir libre”.

Si no están familiarizados con la premisa del cómic, esta es la descripción de la serie:

“Paper Girls sigue a cuatro jóvenes que, mientras repartían periódicos la mañana después de Halloween en 1988, se ven atrapadas involuntariamente en un conflicto entre facciones en guerra de viajeros en el tiempo, enviándolas a una aventura en el tiempo que salvará al mundo. Mientras viajan entre nuestro presente, el pasado y el futuro, se encuentran con versiones futuras de sí mismas y ahora deben elegir abrazar o rechazar su destino”.

La serie de Paper Girls será comandada por Stephany Folsom (Toy Story 4) y Christopher C. Rogers (Halt and Catch Fire) como showrunners, pero aunque ya encontró a sus protagonistas aún no tiene una fecha de estreno.