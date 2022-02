La tercera temporada de Ted Lasso podría retrasarse debido a problemas en las escenas de fútbol

Los fanáticos del carismático y optimista entrenador Ted Lasso podrían tener que esperar un poco más para disfrutar sus aventuras en el equipo AFC Richmond.

Si bien la primera y segunda temporada se estrenaron en julio y agosto, el co-creador de la serie Brendan Hunt, quien también interpreta al Coach Beard, dijo a TV Line que los espectadores probablemente tendrán esperar más de lo usual para la tercera temporada.

“Estamos en pre-producción y los guiones están escritos”, dijo Hunt. Sin embargo, la filmación comenzará más tarde, específicamente, “cuando podríamos filmar (escenas) de fútbol”.

“Definitivamente vamos a empezar más tarde este año que en la temporada 2, eso es seguro”, contó Hunt. “Así que me sorprendería si nuestras fechas de entrega fueran las mismas. Eso está por encima de mi nivel de pago, no lo sé con seguridad, pero tengo una vaga comprensión de los límites de esta dimensión que llamamos tiempo, y diría que parece bastante improbable que (estrenemos) tan pronto este año”.

No obstante, el mismo Hunt dijo que las grabaciones comenzarán “pronto”, con un una fecha tentativa de finales de febrero. “Sucederá y llevará más tiempo de lo que la gente quiere, (pero) solo vamos a intentar hacerlo bien”, concluyó.

Si no quieres saber sobre le final de la temporada 2 del final de Ted Lasso, te advertimos que vendrán spoilers a continuación.

La segunda temporada de Ted Lasso termino con un gran cliffhanger o también conocido con final con suspenso. Nate, amigo y compañero de Ted, arremetió contra este y renunció a seguir siendo su asistente debido a los celos y al poco valor que él creía que le estaban dando en el equipo. A lo cual, se transformó en el nuevo director técnico del West Ham United, equipo que fue comprado por el ex esposo de Rebecca Welton (propietaria del AFC Richmond), Rupert Mannion.

Hasta el momento, no se sabe nada de la historia de la temporada tres. No obstante, el productor ejecutivo, Bill Lawrence, confirmó que la psicóloga del equipo, Sharon Fieldstone y el ex columnista del Independent, Trent Crimm, serán un factor importante en los próximos 12 episodios.

Actualmente, las dos temporadas de Ted Lasso están disponibles en la plataforma de streaming Apple TV+