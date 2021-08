La “visión de Harley Quinn” en The Suicide Squad fue inspirada por el videojuego que escribió James Gunn

[Esta nota contiene spoilers de The Suicide Squad]

A largo de The Suicide Squad hay varios momentos llamativos protagonizados por Harley Quinn, pero quizás ninguna instancia es tan curiosa visualmente como la secuencia en que el personaje de Margot Robbie está escapando y la batalla contra sus oponentes se comienza llenar de flores y la denominada “visión de Harley” se apodera de la pantalla grande.

En ese sentido no resulta llamativo que en una de las múltiples entrevistas que James Gunn ha realizado desde el estreno de la película le preguntaran directamente cómo se le ocurrió aquel aspecto.

Así, en una conversación con el portal Collider, Gunn no solo recalcó que es un fanático de Harley Quinn como personaje, sino que también reveló que se inspiró en uno de su trabajos más desconocidos para concretar esa memorable escena de The Suicide Squad.

“Hice un videojuego llamado Lollipop Chainsaw. En ese juego, que hice con Suda en Japón, siempre me encantó la forma en que los corazones y las pequeñas cosas hermosas salían de la gente mezclada con sangre”, dijo Gunn. “Así que mucho de eso se remonta a eso, la estética de mezclar este horrible gore con la forma de mirar la vida con ojos de estrella de Harley y crear la visión de Harley básicamente. Así que eso fue algo que surgió muy temprano. Estaba en el primer borrador del guión”.

Si no están familiarizados con la premisa de Lollipop Chainsaw cabe señalar que ese juego de 2012 para PlayStation 3 y Xbox 360 fue escrito y diseñado por Gunn. Y, tal como señaló el director, su premisa era protagonizada por un personaje que asesinaba zombies con su motosierra desprendiendo flores, arcoíris y todo tipo de cosas en esa línea estética.

Lollipop Chainsaw no fue un éxito rotundo, pero no deja de ser llamativo que Gunn rescatara aquel aspecto de ese proyecto para The Suicide Squad. Y aquella trivia es un poco más divertida al considerar que la voz de la protagonista del juego fue realizada por Tara Strong, quien ha hecho la voz de Harley Quinn en varias producciones.

Durante toda la promoción de The Suicide Squad, Gunn ha recalcado que Harley Quinn es uno de sus personajes preferidos, por lo que aunque el director todavía no garantiza ningún proyecto a futuro también remarcó que disfrutó escribiendo a esa integrante de la Task Force X.

“Me encanta el personaje de Harley Quinn”, dijo Gunn. “Me encanta la Harley Quinn original de Paul Dini. Creo que es uno de los personajes de cómics mejor escritos de todos los tiempos y siempre está bien escrita, no siempre, pero a menudo. Poder hablar con su voz y escribir para ella fue un privilegio, pero también me sentí increíblemente cómodo haciéndolo”.

“Ella no es un personaje de James Gunn porque yo no la creé de la misma manera que creé Ratcatcher II o incluso King Shark de alguna manera”, agregó. “Pero ella es totalmente un personaje de James Gunn en el sentido de que la entiendo. No es tan diferente de Boltie en Super. Así que es como, amo a su personaje, amo quién es, y me sentí extremadamente cómodo haciendo de esta la más Harley de todas las Harleys que han estado en la pantalla de cine”.