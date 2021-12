Lana Wachowski sostiene que The Matrix Resurrections no será el inicio de una nueva trilogía de la saga

Este miércoles finalmente se concretó el estreno de The Matrix Resurrections, la nueva película de la saga de Neo y Trinity. Y, aunque muchos todavía no pueden ver la nueva producción dirigida Lana Wachowski, ya hay personas que se preguntan si este será el inicio de una nueva trilogía para esta franquicia que arrancó en 1999.

Hasta ahora Warner Bros no se ha pronunciado oficialmente sobre la posibilidad de una quinta película de The Matrix, sin embargo, en una reciente entrevista la propia Wachowski descartó esa posibilidad.

En el marco de una presentación de The Matrix Resurrections desde The Associated Press le preguntaron directamente Wachowski si este era el inicio de una nueva trilogía de The Matrix.

Inicialmente la directora bromeó un poco y apuntó a que esa sería una pregunta para los productores, pero finalmente respondió con un categórico “no”.

Pero aunque por ahora Wachowski no tendría planes para otra película de The Matrix, en la misma entrevista la directora remarcó que durante mucho tiempo tampoco tenía intenciones de realizar esta nueva entrega y todo cambió debido a sus experiencias personales.

“Nunca quise hacer otra película de Matrix. Les dije a todos durante 18 años que no quería hacer otra película de Matrix. Lilly les dijo a todos que no quería hacer otra película de Matrix”, dijo Wachowski. “Luego tuve una tragedia en mi vida, mis padres fallecieron y yo necesitaba algo que me ayudara con el dolor. Inventar una historia en la que dos personas volvieran a la vida fue sanador y reconfortante y yo no juzgaba, solo escribí y no sabía qué iba a hacer con ella, y luego le leí parte de la historia (a una colega) y ella dijo: ‘Oh, Dios mío, tienes que contar esta historia’”.