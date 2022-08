Las primeras impresiones de She-Hulk destacan a Tatiana Maslany, pero discrepan sobre el humor en la nueva entrega del MCU

Solo faltan un par de días para el estreno de She-Hulk: Attorney at Law, por lo que siguiendo la premiere de la serie que se desarrolló durante el lunes pasado en Estados Unidos ya comenzaron a circular las primeras reacciones sobre la siguiente entrega del MCU.

A grandes rasgos la mayoría de los comentarios destacan el desempeño de Tatiana Maslany (Orphan Black) como Jennifer Walters/She-Hulk, pero mientras muchas impresiones coinciden en que esta serie ofrecería algo distinto para el MCU, también abundan las discrepancias sobre el humor del programa.

She-Hulk: Attorney at Law cuenta con Jessica Gao como su guionista principal y sus episodios fueron dirigidos por Kat Coiro y Anu Valia. Y sin más preámbulos, a continuación pueden leer algunas reacciones sin spoilers sobre la propuesta de sus cuatro primeros episodios:

Germain Lussier de Gizmodo: “Vi los primeros 4 episodios de She-Hulk y los disfruté completamente. Es súper inteligente, muy divertida y LLENA de sorpresas/conexiones con el MCU e información. En todo caso, la propia Jen pasa un poco a un segundo plano al principio de la temporada por esas razones, pero en el episodio cuatro se ve un cambio. Emocionado por más”.

Erik Davis de Fandango: “She-Hulk de Marvel es (una serie) de procedimientos legales MUY divertida que es más ligero en acción, pero inclinada a romper la cuarta pared. Este es el MCU más autorreferencial que jamás haya existido. Cameos y referencias en abundancia más una actuación dinamita de Tatiana Maslany. Además, ¡Tim Roth gobierna! She-Hulk es el tipo de programa que reconoce las formas en que las personas lo critican en Twitter justo en medio de un episodio. Es uno de los programas del MCU más inteligentes y accesibles. Hay una simplicidad que me encanta. Una sensación verdadera de sitcom. Es una tontería, pero creo que en su mayoría funciona”.

Jenna Anderson de Comicbook: “Ahora he visto los primeros cuatro episodios de She-Hulk tres veces, y son todo lo que quiero que sean, y mucho más. El espectáculo es alegre, descaradamente extraño y tremendamente entretenido. Esto establece un nuevo estándar de oro para lo que los programas del MCU son capaces de hacer. Supe desde el momento en que la eligieron que Tatiana Maslany sería perfecta como She-Hulk pero, Dios mío, superó mis expectativas. Su Jen es tan auténtica y fascinante que fácilmente es una de las mejores cosas que le han pasado al MCU en la memoria reciente”.

Ben F. Silverio de /Film: “¡She-Hulk es sensacional! Tatiana Maslany acierta absolutamente como Jennifer Walters. El programa es increíblemente divertido y demuestra que el género de superhéroes no debería tener miedo de diversificarse en sitcoms. ¡No puedo esperar para ver más!”.

Mike Ryan de Uproxx: “Yo también estoy sintiendo la fatiga de Marvel. Y no tenía muchas ganas de ver She-Hulk: Attorney at Law por ese motivo. Pero, Dios mío, este programa (cuatro episodios) es tan inteligente y divertido. Se trata menos de superhéroes y más como ver un episodio de Ally McBeal. Un ejemplo vago: en un momento, el programa establece un enfrentamiento entre un villano y She-Hulk y es como... bueno, aquí viene la gran pelea. En cambio, el villano demanda a She-Hulk”.

Brandon Davis de Comicbook: “She-Hulk tiene una energía hilarante y caótica. Es uno de los comienzos de 4 episodios más entretenidos que he visto, a menudo hilarante y, a veces, demasiado tonto para mí. Es pura diversión. Jen Walters es impresionante. Quiero más episodios lo antes posible”.

Tessa Smith de ScreenRant: “She-Hulk: Attorney at Law superó con creces todas mis expectativas. Este espectáculo es extremadamente consciente de sí mismo y autocrítico. En los primeros 4 episodios, ha respondido numerosas preguntas candentes dle MCU de maneras muy inteligentes. ¡Es hilarante, divertido y Tatiana Maslany es fenomenal!”

Russ Milheim de The Direct: “She-Hulk es una experiencia buena y agradable. Tatiana Maslany está increíble como siempre. Desearía que el programa se inclinara más hacia su lado satírico: esos elementos se sienten más discordantes de lo que deberían debido a la falta de ellos. Le falta un toque mágico, pero está lejos de ser una decepción”.

Richard Newby: “She-Hulk es muy divertida, genuinamente humorística y humana. Realmente se encuentra en el tercer episodio. No hay grandes sorpresas ni mucho en juego, pero Maslany es inmensamente simpática. Sin embargo, los memes y las publicaciones que inspirará este programa... lmao. Escenas post- créditos en cada episodio. Los efectos se ven bien”.

Philip Lewis de Huffpost: “Solo he visto los primeros cuatro episodios de She-Hulk hasta ahora, pero me gusta. Tatiana Maslany es sólida”.

Courtney Howard de Variety: “Vi 4 episodios de #SheHulk // She-Hulk: Attorney At Law : Es un fallo. Ally McBeal, pero en el Universo Marvel debería ser una idea inteligente y, sin embargo... Las observaciones de género son básicas y suenan engreídas. Un villano ausente. Romper la cuarta pared es Fleabag-gy, pero fiel a los cómics. Tatiana Maslany es genial”.

Eric Goldman de Fandom: “Disfruté bastante los primeros cuatro episodios de She-Hulk , que adopta una vibra abiertamente tonta pero aún tiene momentos perspicaces de los personajes. Algunas partes cómicas no aterrizan, pero muchas sí y me encontré riéndome días después de un par, incluida una gran línea de cierre de mitad de créditos”.

Darren Mooney: “She-Hulk está... bien. De los cuatro episodios proyectados para los críticos, solo el cuarto realmente hace click como: ‘oh, así es como debería funcionar el programa’ y luego termina en un suspenso que se aleja de eso. Los efectos especiales son complicados, pero el elenco es encantador. She-Hulk tiene el mismo problema que la primera parte de Moon Knight. Puedes sentir que el programa *quiere* hacer algo nuevo y diferente, pero también está aterrorizado por lo que podría pasar si se aleja demasiado de la plantilla establecida”.

Rendy Jones: “Vi los primeros cuatro episodios de She-Hulk y oof. Tatiana Maslany lo está dando todo, pero en medio del CG inacabado y la falta de estructura, esta comedia de abogados de MCU pierde su caso. Quiere ser Fleabag con sus rupturas de la cuarta pared, pero no tiene personalidad alguna”.

Diego Andaluz de Disscusing Film: “She-Hulk: como la primera serie del MCU que se desarrolla en una estructura episódica tradicional, se destaca de otros programas de la franquicia. Una mirada ligera, refrescante e hilarante al MCU a través de una lente del mundo real, vale la pena verla para los fanáticos acérrimos”.

Cass Clarke de /Film: “He visto los episodios 1-4 de She-Hulk y me lo he pasado genial. Tatiana Maslany, como siempre, es dueña de su papel y el guión hace un gran trabajo al traer sensibilidades feministas sin sentirse exagerado. Además, ¡ME ENCANTÓ que finalmente tenemos un personaje que habla sobre sexo en el MCU!”

Roy Schwartz de CNN: “Vi los primeros 4 episodios de She-Hulk: Attorney At Law. La buena noticia es que es divertida, el CGI es mucho mejor que en los tráilers y Tatiana Maslany es genial. La mala noticia es que, como otros programas del MCU, se extiende con mucho relleno y no pasa mucho”.

Molly Freeman de ScreenRant: “He visto los primeros 4 episodios de She-Hulk y estoy feliz de informar que son... ¡increíbles! Tatiana Maslany es GENIAL como Jen Walters, pero lo que más me gusta es lo arraigada que está She-Hulk en el MCU y, al mismo tiempo, nos muestra algo completamente nuevo. ¡No puedo esperar por más!”.

Nora Dominick de BuzzFeed: “Los primeros episodios de She-Hulk son exactamente lo que quería que fueran y más. Me encanta el formato de comedia. No es de extrañar, Tatiana Maslany la lleva como Jen. Sus rupturas de la cuarta pared, momentos cómicos, cómo ella es nerd un segundo y luego She-hulk en el siguiente. Es un sí para mi”.

Wendy Lee Szany: “She-Hulk es un espectáculo divertido, inteligente y con el que te puedes relacionar. Amo a Tatiana Maslany como Jen Walters / She-Hulk. La escritura es divertida e ingeniosa. Se aprovecha bien la ruptura de la cuarta pared. Esperando por más”.

Sean Chandler: “Los primeros 4 episodios de She-Hulk realmente no funcionaron para mí. Tatiana Maslany trae mucho carisma, pero Jennifer Walters está escrita demasiado engreída para ser agradable. El humor es extremadamente impredecible. Aprecié que se siente como un programa de televisión y no como una película dividida en episodios”.

James Whitbrook de Gizmodo: “¿She-Hulk? ¡She-Hulk! He visto los primeros cuatro episodios y es divertida. Una comedia honesta que resulta ser de Marvel, en lugar de al revés. No puedo enfatizar suficiente lo refrescante que es que todos (los episodios) sean de cerca de 30 minutos. Ligera, fresca, no supera su bienvenida. Adorable”.

She-Hulk: Attorney at Law se estrenará este 18 de agosto mediante Disney Plus.