Las series de She-Hulk y Moon Knight comenzarán sus filmaciones pronto

Marvel Studios ya completó la propuesta de WandaVision y mientras se prepara para el estreno de The Falcon and the Winter Soldier, la compañía confirmó que también comenzará a trabajar en series de She-Hulk y Moon Knight en el futuro cercano.

En una reciente entrevista con The Companion el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, se refirió a los planes para las próximas series del MCU y reveló que en algunas semanas más finalmente empezará el rodaje de dos nuevas producciones.

“El 19 de marzo, como saben, debutará The Falcon and the Winter Soldier”, dijo Feige. “El 11 de junio será la fecha de debut de Loki y, por supuesto, poco después de eso, tendremos nuestra primera serie animada, que es ¿What if...?’. Estamos terminando Ms. Marvel y también estamos filmando Hawkeye actualmente. En unas pocas semanas, comenzamos She-Hulk, y una semana después de eso, comenzamos Moon Knight además de nuestras películas“.

La serie de She-Hulk será protagonizada por Tatiana Maslany como Jennifer Walters y bajo un guión comandado por Jessica Gao (Rick and Morty) también contemplará a Mark Ruffalo como Hulk/Bruce Banner y Tim Roth como Abominación. Y, en cuanto a su tono, previamente el propio Feige había comentado que será una “comedia legal de media hora”.

Por su parte, la serie de Moon Knight tendrá a Oscar Isaac como protagonista y contará con Ethan Hawke como su villano principal. Esta serie fue desarrollada por Jeremy Slater (The Umbrella Academy) y sus directores incluyen a Mohamed Diab y Justin Benson con Aaron Moorhead.