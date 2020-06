Lee Cronin será el director de Evil Dead Now

El plan para una nueva película de la saga Evil Dead ha estado en carpeta durante los últimos años. Pero ahora todo estaría finalmente encaminándose para concretarlo.

Así lo indica el actor Bruce Campbell, quien en conversación con la revista Empire no solo reveló que ya hay un director elegido, sino que inclusive la producción tiene un título.

“Recién hablamos por teléfono con Lee Croning, quien está escribiendo y dirigiendo la próxima Evil Dead”, explicó Campbell. “Se va a llamar Evil Dead Now. Sam Raimi eligió a Lee, quien hizo una película cool llamada The Hole in the Ground. Vamos a lograr que esto se haga tan pronto como se pueda”, agregó.

El actor además recalcó que su personaje, Ash Williams, no participará y en esta ocasión la protagonista será una mujer, aunque por ahora no está claro si será la misma del reinicio cinematográfico de 2013. “Queremos mantener a esta serie como algo actual. Y e matran, realmente, es que nuestros héroes y heroínas son gente común y corriente. Eso es lo que vamos a continuar”, finalizó.