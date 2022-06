Lightyear no podrá estrenarse en varios países de Medio Oriente por incluir un beso entre dos mujeres

Lightyear es la primera película de Pixar que tendrá un estreno en cines desde el inicio de la pandemia. No obstante, aunque en gran parte del mundo podrán ser testigos de esa producción desde esta semana, en algunos países de Medio Oriente tendrán que seguir esperando para ver otra apuesta de Pixar en la pantalla grande.

Después de todo, aunque Disney planeaba llevar a Lightyear a los cines de esa región, diversos países de Medio Oriente como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos terminaron por prohibir el estreno de la cinta debido que incluye un beso entre dos mujeres.

Según informa The Hollwyood Reporter, la Oficina de Regulación de Medios de los Emiratos Árabes Unidos anunció esta semana que Lightyear no se podrá presentar en ese territorio por su “violación de los estándares de contenido de medios del país”.

Tengan en cuenta que tanto Emiratos Árabes como en otros países de Medio Oriente tienen un historial de censurar películas debido a la presentación de la comunidad LGBT. De hecho, solo en el último tiempo en esa zona han frenado el debut de películas como Los Eternos, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y West Side Story.

Si entrar en spoilers, en el caso de Lightyear la escena que provocó esta censura es de una parte muy importante de la película e involucra a Alisha Hawthorne, la amiga de Buzz, con su esposa. Inicialmente Disney había quitado la escena de la película, pero en el contexto de las críticas por la legislación “Don’t Say Gay”, Pixar consiguió que la secuencia volviera a la producción dirigida por Angus MaClane.

“Siempre hemos tenido a la pareja de lesbianas. Siempre han sido parte de la película. Ser capaz de reponer el beso era importante para nosotros. Es un momento conmovedor. Ayuda a Buzz a ver la vida que su mejor amiga está viviendo frente a él y que no está teniendo. Él no tiene ese tipo de relaciones. Él no tiene un hijo, él no tiene lo que ella tiene”, comentó la productora Galyn Susman sobre esa escena.

Lightyear se estrenará este 16 de junio en Chile.