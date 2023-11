Like a Dragon Gaiden fue desarrollado en tan sólo 6 meses e inicialmente fue concebido como un DLC

Desde RGG Studio han dado a conocer que la próxima entrega de la saga Yakuza, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, fue desarrollado en tan sólo seis meses y originalmente fue concebido como un DLC de Infinite Wealth.

Cabe recordar que este juego corresponde a un spin-off de la saga, el cual se desarrolla de forma paralela a los hechos ocurridos en Like a Dragon.

En una nueva entrevista con Automaton, el director del estudio Masayoshi Yokoyama y el productor jefe Hiroyuki Sakamoto dijeron que Gaiden se hizo en medio año, se refirieron al respecto. “Podríamos haber contado el pasado de Kiryu a través de un interludio de 30 minutos como parte de [Infinite Wealth]”, afirmó Yokoyama, “pero decidimos que sería mucho más interesante como juego en sí mismo”.

Gaiden utiliza el mismo motor gráfico que el juego, lo que ayudó a acelerar el desarrollo, añadió Yokoyama. “Al final, nos llevó alrededor de medio año lograrlo”.

Cabe recordar que Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name llegará el próximo 8 de noviembre, mientras que Infinite Wealth, la próxima entrega principal de la saga tiene programado su estreno para el 26 de enero de 2024.