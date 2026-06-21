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    Segunda vuelta presidencial en Colombia: Petro descartó una nueva candidatura y mostró su voto a la prensa

    "No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección", señaló el jefe de Estado durante la jornada.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen de @AndresCamiloHR en X

    Gustavo Petro, mandatario de Colombia, ya ejerció su voto para la segunda vuelta presidencial de su país durante este domingo 21 de junio. Antes de ingresar su tarjetón electoral a la urna, lo exhibió tachado para enfatizar su respaldo al candidato oficialista, Iván Cepeda.

    Para este balotaje, que definirá al Ejecutivo desde este 2026 hasta el 2030, sobre 40 millones de colombianos están habilitados para sufragar. En la papeleta deberán optar por el senador de Pacto Histórico, Cepeda, o por un cambio de rumbo hacia la derecha con Abelardo de la Espirella. Este último, abogado mediático, logró marcar una diferencia cercana a los 700 mil votos con su contendor en las primarias del 31

    Petro, al igual que en la primera vuelta, reveló su voto marcado hacia la prensa antes de ingresarlo formalmente a la urna. Vestido completamente de blanco, sufragó en la primera mesa del Capitolio Nacional, ubicada en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar.

    “A defender nuestra vida, la de mis hijas y las familias de Colombia, a defender la vida que genera solo la justicia social en la sociedad, a defender la vida del agua y la naturaleza” publicó el actual presidente colombiano en la plataforma X.

    El mandatario, además, afirmó que no cree que vuelva a ser candidato en ninguna elección. “Esta es la última que protagonizo aquí como jefe de Estado”, afirmó.

    En torno a los resultados, Petro señaló que “la decisión la toman los jueces. Después de evaluar en escrutinio las quejas que haya. A los jueces obedeceré, como dice la ley y la constitución”.

    A inicios de junio, en todo caso, el mandatario insistió con sus denuncias sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales, con cuestionamientos al sistema de conteos de la primera vuelta por presuntas inconsistencias en mesas de votación.

    “Los estafadores cuentan los votos en Colombia”, arremetió en su cuenta de X.

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