Lo nuevo de Alan Sorkin no llega a cines: Netflix pagó más de $50 millones de dólares por The Trial of the Chicago 7

Antes de la pandemia de COVID-19, una de las películas más llamativas del último trimestre para el cine era “The Trial of the Chicago 7″ (El juicio a los 7 de Chicago), la segunda película de Alan Sorkin como director tras su debut con “Molly’s Game”.

Pero los planes para la pantalla grande han sido abortados, ya que Deadline informó que Netflix adquirió los derechos de la producción, poniendo alrededor de $50 millones de dólares sobre la mesa para quedarse con la película.

El plan ahora sería concretar su estreno en noviembre próximo en la plataforma de streraming, con el claro objetivo de posteriormente tener algún tipo de campaña para la complicada temporada de premios que tuvo que ser modificada por el coronavirus.

The Trial of The Chicago 7 es un drama que se basa en la historia de las siete personas que fueron acusadas de conspiración por el gobierno federal, incitando amotinamientos en las calles, debido a las protestas contraculturales en contra de la Guerra de Vietnam que se llevaron a cabo en el marco de la Convención Nacional del Partido Demócrata durante 1968.

Los siete son interpretados por Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Alex Sharp, Jeremy Strong, Noah Robbins, Daniel Flaherty y John Carroll Lynch. Y el elenco también incluye a Yahya Abdul-Mateen II, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella, Mark Rylance, Michael Keaton y William Hurt.

La película originalmente iba a ser lanzada por Paramount Pictures, un estudio que ya ha hecho tratos con Netflix en el pasado, aunque generalmente tenían relación con la distribución fuera de Estados Unidos, como pasó con Annihilation y Shaft.