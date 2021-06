Loki llegará a Springfield en el nuevo corto de Los Simpson

Si la nueva serie de Marvel Studios no es suficiente para ustedes, prepárense para recibir más contenido de Loki por cortesía de nada más ni nada menos que Los Simpson.

Durante este miércoles y en el marco del episodio más reciente del programa del Dios del Engaño, Disney Plus anunció que lanzará un nuevo corto que reunirá al mundo de Los Simpson con Loki.

Este corto se llamará The Good, The Bart, and The Loki e incluirá a Tom Hiddleston como la voz del personaje que interpreta en el MCU.

En cuanto a su historia, Disney Plus (vía The Wrap) plantea que en este corto “Loki es desterrado de Asgard una vez más y debe enfrentarse a sus oponentes más duros hasta el momento: Los Simpson y los héroes más poderosos de Springfield. El Dios del engaño se une a Bart Simpson en el evento crossover definitivo que rinde homenaje al universo cinematográfico de superhéroes y villanos de Marvel”.

The Good, The Bart, and The Loki se estrenará el 7 de julio en Disney Plus y seguirá al crossover entre Los Simpson y Star Wars que se presentó durante el pasado mes de mayo.