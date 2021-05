Loki se burla de los “lagartos espaciales” y la Time Variance Authority en un nuevo clip de su serie

Si todavía no tienen claro cuál será la trama de Loki, este nuevo clip podría ayudarlos a entender mejor la premisa de la serie.

Recientemente Marvel Studios dio a conocer un nuevo clip de Loki que pretende presentar al agente Mobius M. Mobius, el personaje de Owen Wilson. Sin embargo, aunque el adelanto cumple su misión y tantea cómo será ese papel, también establece algunas de las bases que explorará este programa.

Así, este clip no solo deja en claro que Loki fue capturado después de afectar el flujo del tiempo, sino que también establece que la Time Variance Authority es la encargada de monitorear ese aspecto de la realidad y que aquella entidad fue creada por The Time-Keepers, un grupo que Loki califica como “tres lagartos espaciales” y del que evidentemente no es un fanático.

Puedes ver el nuevo avance de Loki aquí:

Loki se estrenará el 9 de junio en Disney Plus.