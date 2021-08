Los planes para el futuro de South Park también considerarían a un nuevo videojuego

Parece que los planes a futuro para South Park no solo contemplarán nuevas temporadas de televisión y varias películas, sino que también se podría concretar un nuevo videojuego de la popular franquicia.

Si bien aún no hay nada oficial en su reporte sobre la renovación de South Park hasta la temporada 30 y los planes para 14 películas, Bloomberg aseguró que los creadores de la franquicia, Matt Stone y Trey Parker, estarían trabajando en un nuevo juego. Todo gracias a dinero que recibieron recientemente.

“A principios de este año, Stone y Parker establecieron una línea de crédito de $600 millones de dólares con HPS Investment Partners LLC que evaluó su biblioteca en cerca de $1 mil millones de dólares, según personas familiarizadas con los términos del acuerdo”, explica Bloomberg. “Además de las películas para Paramount +, Parker y Stone utilizarán ese dinero para invertir en una amplia gama de iniciativas creativas, que incluyen una serie documental, una empresa de marihuana y un videojuego en 3D ambientado en el mundo de South Park”.

Por ahora se desconoce en qué etapa de desarrollo está ese potencial juego, por lo que aún no existen detalles sobre su equipo creativo ni premisa y solo queda recordar que hasta ahora South Park ha tenido varios videojuegos incluyendo a The Stick of Truth y The Fractured But Whole que fueron publicados por Ubisoft en 2014 y 2017 respectivamente.