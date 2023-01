Los responsables de la serie de The Last of Us explicaron los cambios a la historia de Bill y Frank

[En esta nota encontrarán spoilers de “Long Long Time”, el tercer episodio de la primera temporada de la serie de The Last of Us]

En el videojuego de The Last of Us Bill aparece como uno de los primeros personajes relevantes que Ellie y Joel encuentran en su travesía y básicamente se muestra como un ermitaño apático que ha conseguido sobrevivir por su cuenta en ese mundo post-apocalíptico.

Pero aunque el material de origen Bill era un personaje memorable por sus interacciones (generalmente en tono de pelea) con Ellie, la serie de The Last of Us tomó una ruta completamente diferente con él y en “Long Long Time” profundizó en su romance con Frank.

Como recordarán en el videojuego se da a entender que Bill y Frank eran pareja, pero en el punto que Joel y Ellie llegan hasta el pueblo de Bill ambos ya estaban distanciados y Frank se había suicidado para evitar sucumbir a la infección después de sufrir una mordedura.

Sin embargo, en “Long Long Time” se explora toda la vida de Bill y Frank juntos desde su primer encuentro, pasando por el minuto en que conocieron a Joel y Tess, hasta su último día en la Tierra. Sí, porque en el programa Bill y Frank mueren juntos por decisión propia. Todo antes de que Joel y Ellie lleguen hasta ellos.

Pero ¿qué motivó este cambio en la historia de Bill respecto al videojuego? En algunas entrevistas que han surgido tras la emisión del episodio los responsables de The Last of Us explicaron que querían profundizar en el papel que esta trama tiene para lo que sucederá con los protagonistas.

Ante todo, en una entrevista con Los Angeles Times el showrunner de The Las of Us, Craig Mazin, explicó que la historia de Bill y Frank en la serie sería como una “llave maestra” para lo que pasará con Joel y Ellie.

“Para las personas que jugaron y adoraron el juego, esto es casi completamente nuevo”, dijo Mazin sobre la trama de la vida de Bill y Frank. “La historia de Bill y Frank y la carta que Bill deja atrás (en la serie) es una gran parte de por qué Joel decide que continuará (en este viaje) con Ellie… Su relación finalmente se convierte en una especie de llave maestra para desbloquear todo esta serie, en lo que a mí respecta”.

“Creo que en una serie como esta, donde el mundo que rodea a nuestros personajes los presiona constantemente… existe la tendencia a que los finales sean trágicos, violentos, abruptos y demasiado pronto. Y pensé que era importante mostrar cómo una relación puede durar y luego concluir de una manera natural. Porque la muerte es algo perfectamente natural”, añadió.

Por otra parte en una conversación paralela con Insider, Neil Druckmann, quien escribió el juego original y también es parte del desarrollo de la serie, indicó que esta historia de Bill y Frank quería abordar qué puede motivar a alguien a seguir viviendo en un entorno tan brutal como el mundo de The Last of Us.

“En el juego, principalmente porque nunca dejamos la perspectiva de Joel y Ellie, no podemos ver cómo Bill vivió su vida”, dijo Druckmann antes de explicar que eso motivó una conversación y exploración sobre por qué “sobrevives” en un apocalipsis “cuando tienes un espacio seguro, ¿para qué vivir?”.

“Me encanta que Craig haya presentado esta historia de: ‘Apoyémonos en eso y mostremos que es un Bill diferente en el sentido de que todavía es... primero trata de sobrevivir y nada más. Y aquí viene esta otra persona que todavía está buscando la belleza en vida, incluso en estas horribles circunstancias”, agregó. “Este Bill, en este mundo, en el mundo del programa, eventualmente cambia y se inclina hacia ese amor y se inclina hacia, ‘Oh, esto es lo importante en esta vida’”.

En ese sentido, Druckmann concluyó indicando que la carta que Bill dejó para Joel e incluía una mención a Tess es una señal clave para las decisiones que el personaje tomará más adelante.

“(Bill) le da esta advertencia pero es demasiado tarde. Esto es lo que tienes que hacer por Tess. Y luego Joel se da cuenta: ‘Bueno, es demasiado tarde para Tess. Tal vez no sea demasiado tarde para este niña’”, finalizó.