M3GAN tuvo que volver a filmar algunas de sus escenas para mantener la Categoría PG-13

A partir de esta semana Universal presentará en cines a M3GAN, su nueva película de terror sobre una muñeca asesina. A diferencia de varias apuestas de ese género, M3GAN tendrá una Clasificación PG-13, lo que significa que no hay que ser mayor de edad para verla y básicamente ostentará la misma categoría que la mayoría de los blockbusters y películas de superhéroes.

Pero aparentemente para M3GAN no fue sencillo conseguir esa clasificación ya que aunque desde un comienzo la película habría apuntado a ese rating, algunas de sus escenas tuvieron que ajustarse con ese objetivo.

Concretamente en una entrevista con Total Film (vía GamesRadar+) el director de M3GAN, Gerard Johnston, explicó que tuvo que volver a filmar algunas secuencias para mantener la Categoría PG-13.

“Hacerla PG-13 fue algo que sucedió después del hecho, pero de todos modos siempre estuvo muy cerca del PG-13″, dijo el director. “Parecía un error no aceptarlo. Incluso recuerdo haber pensado desde el principio: ‘Esto podría ser PG-13, y algunas de mis películas favoritas como ‘Drag Me to Hell’ son PG-13′. Así que tomamos la decisión de ir PG-13 y, de hecho, volvimos a filmar un par de cosas”.

Johnston explicó que rodó nuevamente algunas escenas y, para su sorpresa los acontecimientos que finalmente quedaron fuera de cámara solo potenciaron el factor de miedo.

“Lo que realmente me entusiasmó es que cuando volvimos a filmar esas escenas, fueron más efectivas. Es como ‘Sí, tienes que cortar en ciertos momentos’, pero es divertido tener que depender tanto del sonido y las sugerencias”, dijo Johnston antes de ejemplificar que una escena en particular mejoró mucho con la nueva propuesta que deja los pormenores de la muerte de un personaje a la imaginación del público. “Recuerdo que miré a mi diseñador de sonido después de una nueva versión y solo le dije: ‘Mierda, eso es peor’. Estábamos tratando de obtener una calificación PG-13 y dije: ‘Eso es mucho peor que lo que teníamos antes’”.

M3GAN se estrenará este 5 de enero en cines.