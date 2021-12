Mark Hamill y Frank Langella serán parte del elenco de The Fall of the House of Usher, la nueva serie de Mike Flanagan para Netflix

La próxima serie de Mike Flanagan para Netflix ya está comenzando a tomar forma y durante este jueves el propio director se encargó de revelar a algunos de los integrantes del elenco de The Fall of the House of Usher.

A través de su cuenta de Twitter, Flanagan reveló que el elenco de The Fall of the House of Usher contará con Mark Hamill (Star Wars) como “un personaje que se siente sorprendentemente cómodo en las sombras”; Frank Langella(Frost/Nixon) como Roderick Usher, el patriarca de la dinastía Usher; Mary McDonnell (Major Crimes) como Madeline Usher, la hermana gemela de Roderick y la mano oculta de la dinastía Usher; y Carl Lumbly (Alias) como el detective C. Auguste Dupin. Todo mientras que Carla Gugino (The Haunting of Hill House) volverá a colaborar con Flanagan en un papel que aún no es revelado.

The Fall of the House of Usher será una miniserie que según el propio Flanagan se presentará como un “remix moderno de algunas de las obras más icónicas de Edgar Allan Poe”. Y, de acuerdo al director, estas son solo las primeras cartas del elenco y este viernes anunciará a más integrantes de esta producción.

The Fall of the House of Usher aún no tiene una fecha de estreno, pero su rodaje comenzará en las próximas semanas.