Marvel publicará un nuevo cómic de Boba Fett

Después de su regreso triunfal en The Mandalorian, Boba Fett tendrá un nuevo cómic. Durante este lunes, el sitio web de Star Wars dio a conocer una intrigante imagen promocional que tantea a una nueva publicación centrada en el mítico cazarrecompensas.

La imagen dibujada por Steve McNiven muestra a un Boba Fett que, en lugar de lucir sus colores habituales, está completamente pintado de negro. Todo mientras posa de pie frente a una destrozada pared con un blaster y una lanza en sus manos.

Si bien por ahora no hay muchos detalles sobre este cómic, cabe recalcar que en la parte inferior de la imagen promocional dice “Boba Fett ...ningún lugar donde esconderse”. Algo que bien podría ser una pista de lo que pretende abordar esta historia.

Actualmente los cómics de Star Wars (particularmente las series regulares de Star Wars y Darth Vader) están explorando el período entre Empire Strikes Back y Return of The Jedi. No obstante, por ahora se desconoce si este nuevo cómic estará ambientado en ese período o dará un salto y se posicionará antes de los eventos de The Mandalorian aunque eso parece menos probable por el vestuario del personaje.

Por otra parte, mientras la ambientación del cómic es un misterio, tampoco se ha confirmado a su equipo creativo y pesea a que se especula que el guionista Charles Soule podría estar involucrado por un tweet donde señaló que el teaser se veía “extremadamente genial”, en estos momentos no hay nada asegurado.

De todas maneras, aunque por ahora hay más dudas que certezas, está claro que Boba Fett tendrá una nueva publicación de la mano de Marvel Comics y desde el sitio web de Star Wars prometen que revelarán más detalles al respecto este martes 16 de febrero.