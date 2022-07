Marvel Studios tendría planes para que Hailee Steinfeld regrese como Kate Bishop en varios proyectos

Marvel Studios todavía no anuncia una segunda temporada de Hawkeye, sin embargo, parece que el estudio tendría planes para uno de los protagonistas de esa serie independientemente del futuro de aquel programa.

Concretamente, en el contexto de un reporte sobre los Premios Emmy 2022, Variety reveló que actualmente habrían planes para que Hailee Steinfeld regrese como Kate Bishop en varios proyectos de la franquicia de superhéroes de Disney.

Por ahora se desconoce si aquellos proyectos serían producciones para el cine o la televisión ya que la información de Variety solo sostiene que “las fuentes dicen que hay planes para que Steinfeld retome el papel de Kate Bishop en otros proyectos del MCU en el futuro”.

Pero mientras no cuesta especular con una posible aparición del personaje en otro eventual ciclo de Hawkeye o producciones como Echo- que ya sabemos que contará con Daredevil y Kingpin-, también se sencillo imaginar que con la propuesta del MCU sea posible que Kate Bishop aparezca en alguna película. De hecho, incluso han rondado rumores (que no han sido confirmados ni avalados) sobre una posible aparición de la heroína en Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

En ese sentido, es probable que exista un poco más de claridad sobre el futuro de Kate en el MCU después de que Marvel Studios realice sus próximas presentaciones que incluyen un panel en la Comic-Con de San Diego a fines de julio.