¿Cuál es el mejor orden para ver las película de Marvel Studios? Si bien por temas como las escenas post-créditos hay quienes simplemente prefieren ver esas cintas en el orden en que se estrenaron, también existen personas que prefieren revivir el MCU en un orden cronológico.

Sin embargo, a medida que la franquicia se ha expandido en el cine y la televisión la tarea de ver el MCU en el orden adecuado puede resultar un poco más compleja y para ello, de la mano del estreno de Doctor Strange in The Multiverse of Madness en Disney+, Marvel Studios volvió a actualizar su línea de tiempo.

Esta nueva actualización de la continuidad del MCU incluye a la series que se han lanzado mediante el streaming de Disney, por lo que no deja de ser llamativo que apuestas como Hawkeye, Moon Knight y Ms. Marvel se desarrollen después de Doctor Strange 2, mientras Loki sucede justo tras de Avengers: Endgame y antes de WandaVision.

Como esta es una lista de Disney Plus, las películas de Spider-Man no están incluidas pero, en base a información anterior sabemos que Spider-Man: Homecoming ocurre después de Captain America: Civil War, Spider-Man: Far From Home sucede después de Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home está ambientada antes de Doctor Strange in The Multiverse of Madness.

Sin más preámbulos, puedes revisar la nueva línea de tiempo de Marvel Studios aquí:

Captain America: The First Avenger

Captain Marvel

Iron Man

Iron Man 2

Thor

The Avengers

Thor: The Dark World

Iron Man 3

Captain America: The Winter Soldier

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

Captain America: Civil War

Black Widow

Black Panther

Doctor Strange

Thor: Ragnarok

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Loki

What If...?

WandaVision

The Falcon and the Winter Soldier

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Eternals

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Hawkeye

Moon Knight

Ms. Marvel

Por ahora no podemos sacar muchas conclusiones sobre qué anticipa esta cronología para la nueva saga de Marvel Studios, pero ante el inminente anuncio de los planes a futuro de la compañía esto es algo a tomar en cuenta.

Además si quieren prepararse para Thor: Love and Thunder todavía no se detalla definitivamente qué sitio ocupará esa película en la línea del tiempo del MCU, Taika Waititi pero tanteó que podría desarrollarse cerca de cuatro años después de Avengers: Endgame.

“Creo que probablemente la cantidad de años desde que vimos (Avengers: Endgame). Probablemente sean cuatro años. ¿Está bien?”, comentó Waititi (vía CBR).

Para este 2022 Marvel Studios aún tiene pendientes los estrenos de Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever y She-Hulk, por lo que probablemente tarde o temprano esta línea de tiempo se volverá a actualizar.