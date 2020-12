Matthew Vaughn estaría planeando siete películas más de Kingsman

Un montón de películas de Kingsman estarían en camino. Si bien hasta ahora solo se anunciado algunos planes para el futuro de la franquicia, durante una conferencia en la Cumbre Financiera de Winston Baker Reino Unido (vía Deadline), el CEO de Marv Group, Zygi Kamasa, aseguró que Matthew Vaughn estaría planeando “algo así como siete películas más de Kingsman”.

Atualmente se han estrenado dos películas de Kingsman: Kingsman: The Secret Service (2014) y Kingsman: The Golden Circle (2017). Todo mientras el debut del primer spin-off de la saga, The King’s Man, está fijado para el próximo año debido a la pandemia.

Pero las ambiciones para la franquicia no se detendrían allí y, además de las cintas que ya han sido anunciadas, Kamasa reiteró que hay planes para una serie.

“Queremos hacer crecer el negocio y la producción”, dijo Kamasa. “Tenemos una serie de televisión de Kingsman en proceso y hay otras dos o tres franquicias que se están desarrollando junto con el mundo de Kingsman”.

The King’s Man planea estrenarse el 12 de febrero de 2021 en Estados Unidos.