Max detalla sus novedades de cara a su lanzamiento el 27 de febrero

Queda tan sólo una semana para la llegada de Max, la plataforma que unificará el contenido de HBO, Warner Bros y Discovery en un sólo lugar, y en la antesala de su llegada es que desde Warner Bros. Discovery han detallado la oferta de contenido que tendrá para ofrecer.

Según mencionan, Max ofrecerá más de 37 mil horas de contenido de sus diferentes marcas como HBO Originals, Max Originals, Warner Bros., DC, Harry Potter, [adult swim], Cartoon Network o Discovery, Discovery Home & Health e Investigation Discovery (ID).

De esta forma, la plataforma contará con contenido global, con populares franquicias a nivel mundial como Game of Thrones o la adaptación de The Last of Us, así como con contenidos locales latinoamericanos como la producción original de HBO Sierra Madre: Prohibido Pasar, la nueva serie documental Max Original Masacre de los Mormones y desde Brasil, la serie Max Original Al Otro Lado del Puente.

“Otras futuras producciones locales de Max incluyen la serie original de HBO filmada en México COMO AGUA PARA CHOCOLATE, basado en la exitosa novela de Laura Esquivel que cruzó fronteras; SIN QUERER QUERIENDO, la primera bioserie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, que presentó al actor Pablo Cruz en el papel protagónico de este querido personaje; la serie Max Original CÓYOTL, protagonizada por Alejandro Speitzer; y el film de animación BATMAN AZTECA: CHOQUE DE IMPERIOS”, señalan desde la plataforma.

Max también ofrecerá programación en vivo, como la transmisión de premiaciones internacionales, siendo la primera de esta los Premios Oscars, el próximo 10 de marzo.

De acuerdo a lo que detallan, permitirá la creación de cinco perfiles, así como la posibilidad de ver contenido sin conexión a Internet -dependiendo del plan contratado-. Además, según mencionan, para facilitar la exploración a través del catálogo se introducirán “varios puntos de acceso para descubrir contenido de manera simple: por marcas, por categorías o por géneros, incluyendo accesos especiales para los contenidos más valorados por la audiencia latinoamericana”.

Cabe recordar que Max se lanzará con tres planes de suscripción, con el más básico incluyendo anuncios.

Plan Básico con Anuncios: La suscripción mensual costará $5.990,00 y la anual costará $49.900,00.

Mira con anuncios limitados

2 dispositivos a la vez

Resolución Full HD

Plan Estándar: La suscripción mensual costará $7.990,00 y la anual costará $64.900,00.

2 dispositivos a la vez

Resolución Full HD

30 descargas para disfrutar offline

Plan Platino: La suscripción mensual costará $9.990,000 y la anual costará $79.900,00.