Men of War 2 retrasa su lanzamiento hasta 2023

El estudio ucraniano a dado a conocer que Men of War 2, su juego RTS de guerra, se retrasará hasta 2023, debido a la invasión rusa.

A través de una publicación a través de Steam, la editora del juego señaló que “el estudio ucraniano Best Way tenía su sede en Severodonetsk y tuvo que ayudar a su personal y familias a reubicarse después de los eventos del 24 de febrero de 2022, período durante el cual se suspendió el desarrollo”.

Según agregaron, a pesar de esto, el equipo ha vuelto al desarrollo del juego en los últimos meses y ya se realizaron varias pruebas cerradas del título.

“Sin embargo, gracias a los comentarios recopilados a través de estas pruebas, el equipo de desarrollo planea hacer que el juego sea más grande y mejor de lo que nadie imaginó originalmente. Hacer realidad esta visión requerirá más tiempo de desarrollo, pero tanto Best Way como Fulqrum Publishing acordaron que valdría la pena hacer el mejor y más grande juego de Men of War hasta el momento”, explicaron.

Por el momento se desconoce la fecha exacta en que llegará el juego, y junto con la noticia del retraso es que fue dado a conocer un nuevo tráiler del juego.