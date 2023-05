Michael J. Fox sobre un posible reinicio de Volver al Futuro: “No creo que sea necesario”

Michael J. Fox y Christopher Lloyd se han referido a un posible reboot o secuela de Back to the Future (Volver al Futuro) con el primero de estos no mostrándose interesado por un reinicio de la historia.

En entrevista con Variety es que Michael J. Fox fue consultado al respecto mencionando que “no soy un fanático” de la idea pero agregando que “hagan lo que quieran. Es su película. A mi ya me pagaron”.

De acuerdo a lo que señaló Fox, “no creo que sea necesario”, mencionando que Robert Zemeckis, el director y escritor de la trilogía, y su coguionista, Bob Gale, tampoco estarían de acuerdo. “Creo que Bob y Bob han sido muy inteligentes al respecto. No creo que se necesite un reinicio, porque ¿Vas a aclarar algo? ¿Vas a encontrar una mejor manera de contar la historia? Lo dudo.”

En la ocasión, Michael J. Fox también fue consultado sobre si alguna vez existió la idea de realizar una secuela tras el estreno de “Regreso al futuro Parte III” en 1990. ”Estoy seguro de que alguien pensó en ello”, comentó, agregando que para esa época “estaba en las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson en ese momento, así que no sé si me hubiera gustado asumir eso. Inmediatamente después de que a la tercera parte le fuera bien, podría haber habido conversaciones al respecto, pero nunca me involucré en ellas”.

Por otro lado, Christopher Lloyd, que interpreta al recordado Doc Brown, también se refirió a una posible secuela, mostrándose un poco más abierto al respecto. “Me encantaría hacer una secuela, pero creo que Bob Zemeckis y Spielberg sintieron que contaron la historia en los tres episodios”, enfatizando que “si alguien tiene una idea brillante que justifique una cuarta película, podría suceder”.