Mike Flanagan ya no realizará la adaptación del cómic Something is Killing the Children

Ya ha pasado más de un año desde que se confirmó que Netflix concretaría una nueva serie basada en Something is Killing the Children, el destacado cómic de terror creado por James Tynion IV y Werther Dell’edera. Pero lamentablemente la primera actualización en muchos meses sobre este proyecto no es buena.

De acuerdo a The Wrap, aunque la serie de Something is Killing the Children seguiría en pie al interior de Netflix, Mike Flanagan ya no participará de su desarrollo como guionista y productor.

El propio Flanagan confirmó esta noticia y aseguró que todo se debería a las intenciones de Netflix con el título publicado por Boom! Studios.

“Con (Something is Killing the Children), estábamos en un buen camino a través de nuestro proceso, pero Netflix decidió ir en una dirección diferente con esa propiedad”, dijo Flanagan. “Así que ya no estamos involucrados con ‘Something is Killing the Children’. Amamos a James (Tynion IV). amamos el material original y le deseamos lo mejor a quien termine con él, pero con ese no vamos a seguir adelante”.

Por ahora se desconoce quién tomará las riendas de esta serie o qué dirección quiere adoptar el streaming para contar la historia de un mundo donde los monstruos son reales y solo los niños y una extraña orden de cazadores pueden verlos.