Miren este notable mod de Super Mario 64 que es capaz de funcionar en la Nintendo 64 con renovados gráficos

Muchas veces los mods nos ofrecen descabelladas ideas en el contexto de un juego, pero lo que está haciendo Kaze Emanuar con Super Mario 64 no tiene nada que ver con insertar guiños o rarezas en el cláisco título de Nintendo.

Después de todo el youtuber está trabajando para presentar una versión de Super Mario 64 que no se ve tan antigua como el juego original y no solo sacaría a relucir el potencial del software base, sino que aprovecharía al máximo la capacidad de la Nintendo 64.

Según explicó en un video, Emanuar está realizando un nivel inspirado en Return to Yoshi´s Island en Super Mario 64, pero su idea es presentar una propuesta con mejores gráficos que el título original. Para ello no solo ha tenido que trabajar en el diseño del personajes y realizar mejoras a la textura y luces del entorno, sino que también ha recurrido a una buena dosis de programación para eliminar bugs y otras trabas técnicas.

Pero aunque en el video que pueden ver a continuación se detalla un extenuante trabajo y un notable resultado, este aún es un mod en desarrollo y Emanuar no ha finalizado su nivel. No obstante, aquello quizás no es lo primordial aquí considerando que este mod incluso sería capaz de funcionar en una Nintendo 64.

con renovados gráficos que puede correr en la Nintendo 64