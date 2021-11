MouseLT: Spider-Man: No Way Home, Ghostbusters: Afterlife. Red Notice y Mi Pobre Angelito

Los recientes estrenos marcaron la conversación en el nuevo episodio de nuestro webshow.

Por un lado, comentamos lo que nos dejaron dos películas lanzadas directamente en el streaming: Red Notice de Netflix y Mi Dulce y Pobre Angelito de Disney+.

También abordamos los estrenos de Last Night in Soho, Ghostbusters: Afterlife y lo que marcó al más reciente tráiler de Spider-Man: No Way Home.