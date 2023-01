Neil Druckmann y posible tercera entrega de The Last of Us: “Creo que hay más historia que contar”

Durante las últimas semanas han surgido rumores de que Naughty Dog ya estaría trabajando en The Last of Us Part 3, y aunque no existe ningún tipo de confirmación, el copresidente del estudio, Neil Druckmann fue consultado si era posible que el juego tuviera una nueva entrega.

En conversación con THR por el próximo estreno de la serie basada en el videojuego es que se refirió al respecto señalando que “creo que hay más historia que contar”.

Aunque por el momento no existe ningún tipo de confirmación de que ya estén trabajando en una tercera entrega, esta es una de las pocas veces que se han referido a una potencial secuela de The last of Us Part 2, juego que se lanzó en junio de 2020.

Cabe recordar que en 2021, Druckmann señaló que junto con la coguionista de la segunda parte del juego, Halley Gross, escribieron un resumen de una historia que “no estamos haciendo, pero espero que algún día pueda ver la luz del día, explora un poco lo que sucede después de este juego”.

En cuanto a la esperada serie, esta se estrenará el próximo 15 de enero a través de HBO.