Neil Gaiman explicó por qué Johanna Constantine será parte de la serie de Sandman en lugar de John Constantine

Cuando la serie de Sandman llegue a Netflix durante las próximas semanas, los espectadores de la historia de Dream se encontrarán con alguien de apellido Constantine, pero esta vez no será el famoso detective de lo oculto de DC Comics, John Constantine, sino que será uno de sus antepasados: Johanna Constantine.

Pero ¿por qué la premisa de The Sandman mostrará a Johanna Constantine en lugar de John Constantine? Aunque sería sencillo especular con un tema de derechos o las ambiciones de otros proyectos con John, en una entrevista con el portal /Film el propio creador del cómic y productor de la serie, Neil Gaiman, explicó que todo se debería a lo que quiere ofrecer el programa.

“Era la economía. Era la economía del cine. Comenzamos a decir ‘Sandman’: cualquiera que vea ‘Sandman’, vamos a decir: ‘Estás comenzando aquí. Este es el primer lugar. No se espera que hayas traído cualquier conocimiento contigo’”, señaló Gaiman. “Cuando escribí ‘Dream a Little Dream of Me’, el número 3 de ‘Sandman’, sabía que todos conocían a John Constantine. Tenía su propio cómic, ‘Hellblazer’. Quería traer a algunos de sus lectores a ‘Sandman’. Más tarde, me divertí muchísimo creando a Johanna Constantine, su antepasada, y haciendo que apareciera un par de veces, y fue realmente bueno y sólido”.

Es decir, no hay ninguna trama oculta para excluir a John Constantine de The Sandman y todo tendría que ver con la apuesta narrativa de la serie que no solo quiere conquistar a quienes conocen bien el material de origen, sino que también quiere apelar a un nuevo público.

De hecho, Gaiman indicó que cuando ya había tomado la decisión de incluir a Johanna Constantine en la serie en lugar de John recién se enteró de los planes de J.J. Abrams para el personaje.

“Más tarde, me dijeron que había todo tipo de restricciones sobre el uso de Constantine y que J.J. Abrams había traído estas cosas, y la gente decía: ‘¡Ah! Debes estar haciendo eso por esto’, y desearía poder decir , ‘Bueno, sí, queríamos a John Constantine’, pero no. Pero en realidad, la verdad es que hablamos de eso desde el principio: al sentarnos y cenar antes de presentárselo a Netflix y a todos, esa fue una de las cosas que simplemente parecían tener sentido. Era grande y obvio que íbamos a elegir a una mujer”, señaló el autor.

The Sandman se estrenará este 5 de agosto.