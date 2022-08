Neil Gaiman filtró el guión de Jon Peters para evitar que realizara su película de Sandman: “Era el peor guión que he leído”

Durante toda la promoción de la serie de Sandman amparada por Netflix el autor del cómic original, Neil Gaiman, no ha dudado en recordar que desde que publicó a ese aclamado título en 1989 se ha dedicado a frenar diversos intentos por concretar adaptaciones que simplemente no estaban a la altura de la historia de Morfeo.

Pero aunque en varias oportunidades Gaiman ha hablado del tema en términos generales, en una reciente conversación con Rolling Stone el autor abordó el tema en profundidad y en particular reveló su papel en la cancelación de una potencial cinta de Sandman ideada por Jon Peters.

Gaiman recordó aquel proyecto remarcando que nunca alcanzó a leer toda la propuesta para esa película. Sin embargo, dejó claro que lo que leyó bastó para convencerlo que esa potencial adaptación nunca tenía que concretarse.

“No he leído todo el guión, (pero) leí tanto del guión como pude. Y no estoy seguro de si hubiera sido una película de acción o qué hubiera sido. Era un desastre. Nunca mejoró que un desastre. Tenía arañas mecánicas gigantes”, señaló el autor antes de reconocer que la obsesión de Peters con esas criaturas fue algo de lo que se enteró tras toda la trastienda de esta producción. “Me enteré de eso más tarde. Y la gente decía: “Oh, estás bromeando”. Y yo digo: “No, tenía una araña mecánica gigante”.

Pero para Gaiman esa criatura no era lo más escandaloso de lo que quería ofrecer esa película de Sandman.

“Mucho más importante que (las arañas mecánicas) era que Lucifer, Morpheus y the Corinthian eran trillizos idénticos. Eran una familia de hermanos idénticos, y todo era una carrera para ver quién podía conseguir el rubí, el timón y el saco de arena antes de la medianoche de 1999, antes de que comenzara el nuevo milenio, porque quien lo consiguiera sería el ganador. Esa era la trama”, señaló el autor.

Obviamente Gaiman no estaba entusiasmado por esa extraña idea para llevar al cine a una de sus obras más famosas por lo que tomó una vía poco diplomática para frenar el proyecto.

“Recuerdo que me llamaron. Y normalmente soy educado y agradable si estás hablando por teléfono. Trato de encontrar cosas positivas que decir a las personas que te llaman por teléfono. Y un tipo en la oficina de Jon Peters me llamó y me dijo: ‘Entonces, Neil, ¿has tenido la oportunidad de leer el guión que te enviamos?’ Y yo dije: ‘Bueno, sí. Sí, lo hice. No lo he leído todo, pero he leído lo suficiente’. Él dijo: ‘Entonces, es bastante bueno ¿Eh?’ Y yo dije: ‘Bueno, no. Realmente no lo es’. Él dijo: ‘Oh, vamos. Debe haber cosas allí que te encantaron’. Dije: ‘No había nada allí que me encantara. No había nada allí que me gustara. Era el peor guión que he leído de cualquier persona. No es solo el peor guión de Sandman. Ese fue el peor guión que me han enviado’. Y luego hubo una pausa. Él dijo: ‘Oh, vamos. Esa cosa en la que convertimos al Corinthian en el hermano de Sandman, eso fue bueno. ¿Eh?’ Y dije: ‘No, eso fue realmente estúpido’ Y él dijo: ‘Oh, bueno, está bien. No puedes ganarlos a todos’. Y yo dije: ‘No, realmente no puedes’. Y colgué el teléfono y pensé, ¿qué hago ahora?”, relató el autor.

En esa línea, Gaiman le contó a Rolling Stone que finalmente decidió actuar y filtró el guión de Peters para una potencial película de Sandman al sitio Ain’t It Cool News (ya saben, antes de la decadencia de esa página).

“Así que envié el guión a Ain’t It Cool News, que en ese entonces era leído por personas. Y pensé, me pregunto qué pensará Ain’t It Cool News del guión que van a recibir de forma anónima. Y escribieron un artículo fabuloso sobre cómo era el peor guión que les habían enviado. Y de repente, la perspectiva de que esa película sucediera se esfumó. Y en cambio, Jon Peters centró su atención en Wild Wild West”, indicó Gaiman.

A raíz de que ese y otros proyectos que pretendían adaptar la premisa de Sandman fueron frenados, Netflix finalmente se convirtió en la casa de la primera producción live-action basada en el aclamado cómic de Gaiman y, mientras el primer ciclo de la serie ha gozado de una buena recepción, en estos minutos el streaming aún no garantiza la realización de una segunda temporada.