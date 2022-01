Netflix realizará Pollitos en fuga 2 y una nueva película de Wallace y Gromit

Pollitos en fuga y Wallace & Gromit tendrán nuevas películas durante los próximos años. Esta semana Netflix anunció una colaboración con Aardman Animations, la compañía reconocida por sus apuestas en stop-motion.

De acuerdo a Netflix esta colaboración implicará dos películas que llegarán en 2023 y 2024 y consistirán en una secuela de Pollitos en fuga además de una nueva cinta de Wallace & Gromit.

La nueva película de Wallace & Gromit estará a cargo de Nick Park, el creador de los personajes y co-director de Wallace y Gromit: la batalla de los vegetales, y se presentará en 2024 mediante el streaming por lo que aún no hay muchos detalles sobre su propuesta.

No obstante, la secuela de Pollitos en fuga llegará el próximo año bajo el título de Chicken Run: Dawn of the Nugget (Pollitos en fuga: El Amanecer del Nugget) y, de acuerdo Netflix, su elenco contará con Thandiwe Newton (Westworld), Zachary Levi (Shazam!) y Bella Ramsey (Game of Thrones).

De hecho, el streaming hasta reveló una imagen promocional que pueden revisar a continuación.

Chicken Run: Dawn of the Nugget promete retomar la historia de Ginger y Rocky además de presentar “un montón de nuevos amigos” y junto a la nueva película de Wallace & Gromit marcará una continuación entre las colaboraciones de Aardman y Netflix tras el corto Robin Robin.