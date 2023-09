Nintendo no tiene en sus planes realizar un DLC de Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los juegos más exitosos de este 2023 pero desde Nintendo no tienen planeado lanzar contenido adicional para el juego.

Fue el productor de Zelda, Eiji Aonuma quien confirmó la decisión de la compañía de no trabajar en un DLC para el juego, mencionando que ya hicieron todo lo que podían con este mundo.

“No hay planes de lanzar contenido adicional esta vez, pero eso es porque siento que he hecho todo lo posible para crear juegos en ese mundo”, apuntó Aonuma.

Según detalló “en primer lugar, la razón por la que elegimos esta vez hacer una secuela del juego anterior es porque pensamos que sería valioso experimentar un nuevo tipo de jugabilidad en este lugar, en Hyrule. Entonces, si esa razón nace una vez más, puede volver al mismo mundo nuevamente”

“Ya sea una secuela o un trabajo nuevo, creo que será una forma completamente nueva de jugar, así que estaría feliz si pudieras esperarlo”, cerró el productor.