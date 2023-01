“Nosotros no despedimos a Henry”: James Gunn defendió la decisión de no continuar con Cavill como Superman para el DCU

En el contexto de la presentación de los primeros proyectos para la etapa inicial del DCU, el jefe de DC Studios y guionista de la nueva película de Supeman que será parte de esa grilla, James Gunn, volvió a abordar la salida de Henry Cavill del papel del Hombre de Acero.

Como recordarán Cavill fue elegido para interpretar a Superman en Man of Steel, la película de 2013 dirigida por Zack Snyder que dio el puntapié inicial al DCEU. Cavill posteriormente apareció como Kal-El en Batman v Superman y Justice League, antes de ausentarse del papel hasta fines de 2022 donde volvió para un cameo en Black Adam.

Pero aunque aquella aparición de Cavill en Black Adam fue promocionada como el inicio de su regreso al papel del héroe, en última instancia el actor dejó formalmente el papel de Superman cuando se reveló que DC Studios estaba tramando un reinicio cinematográfico de la historia del héroe de la mano de una película que será escrita por James Gunn y ahora sabemos que se llamará Superman Legacy.

Bueno, esa salida de Herny Cavill ha generado una variedad de comentarios en los últimos meses y Gunn volvió abordar el tema en el anuncio del DCU.

Según recoge Deadline, después de que Gunn y Safran plantearan que la puerta estaría abierta para que actores como Gal Gadot eventualmente repitan o continúen sus papeles, en el caso de Cavill se defendió la decisión de apostar por otra versión de Superman.

“Nosotros no despedimos a Henry. Henry nunca fue elegido (para el elenco del nuevo DCU)”, dijo Gunn. “Estuvo en un cameo, y ese fue el final de su historia”

“Muchas personas hicieron suposiciones que no eran ciertas”, añadió, “pero para mí, se trata de a quién quiero elegir como Superman y a quién quieren elegir los cineastas”.

Así, en su calidad de guionista de Superman Legacy, Gunn afirmó que aunque respeta a Cavill, la versión del héroe que plasmó el actor no es lo que buscaría para el nuevo proyecto.

“Para mí, para esta historia, no es Henry. Me gusta henry Es un gran tipo. Creo que mucha gente lo ha engañado, incluidos los regímenes anteriores de esta empresa. Pero este Superman no es Henry por varias razones”, sentenció el director.

Superman Legacy se estrenará en 2025.